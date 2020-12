0 Facebook Influencer uccide la madre e le strappa il cuore dal petto Cronaca 16 Dicembre 2020 19:26 Di redazione 1'

Ha preso un coltello e ha ucciso la madre colpendola con violenza. Poi con la stessa arma ha estratto diversi organi dal corpo della donna mentre quest’ultima spirava. Ana Leikovic, 21enne influencer, le ha strappato persino il cuore.

La tragedia, condita di orrore e violenza, è avvenuta in Moldavia. La giovane, che conta circa 100mila followers, lavorava e viveva in Germania. Ma è tornata a casa per colpa di seri problemi dovuto alla tossicodipendenza.

L’efferato delitto è avvenuto alla fine di una grave lite avuta con il genitore. La notizia è stata riportata dal New York Post.