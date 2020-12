0 Facebook Coronavirus in Campania, calano i contagi: mai così pochi dal 13 ottobre Cronaca 15 Dicembre 2020 17:25 Di redazione 1'

Sono 647 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 8.441 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sui tamponi processati è pari al 7,6%, in linea con il dato dei giorni scorsi. Un dato sicuramente positivo rispetto a quello degli ultimi giorni, non c’erano così pochi contagi dallo scorso 13 ottobre.

Bollettino in Campania del 15 dicembre

Dei 647 nuovi casi, 68 sono sintomatici e 579 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 175.700, mentre sono 1.830.136 i tamponi complessivamente analizzati.

Nel bollettino sono inseriti 50 nuovi decessi: l’Unità di crisi regionale specifica che si tratta di 22 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e di 28 decessi avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 3.025 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania è 83.068.