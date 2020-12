0 Facebook Il Natale rock di Lorenzo, Alessandro e Giuseppe: trio musicale lancia la sfida Spettacolo 13 Dicembre 2020 12:56 Di redazione 2'

Si chiamano Lorenzo Di Muccio, Alessandro e Giuseppe D’Onofrio e sono tre giovani musicisti che nelle imminenti festività natalizie hanno lanciato un video musicale, che possa essere una riflessione sul momento che stiamo vivendo, lanciando anche una simpatica sfida.

Lorenzo Di Muccio alla chitarra elettrica e grande costumista; Alessandro D’Onofrio voce ed aiuto dell’aiutante del nipote del regista, nonché controfigura dell’attore protagonista che dorme sul set ed infine Giuseppe D’Onofrio, chitarrista e visionario irreprensibile.

“Abbiamo deciso di lanciare un video musicale sul momento che stiamo vivendo. Certo – spiegano i tre protagonisti del video musicale – sarà un Natale sottotono, ma speriamo sia soltanto un brutto sogno! In un momento storico così delicato e difficile, come quello che stiamo vivendo, in cui tutto il mondo è coinvolto e sconvolto da un’emergenza sanitaria pandemica, tutti noi ci stringiamo in una riflessione sul senso della vita, su quelle che sono state fino ad ora le nostre abitudini, su quello che è il nostro presente e su che cosa ci aspetterà quando tutto questo sarà finito. Sarà un Natale diverso… Ma noi ci auguriamo davvero – afferma il trio musicale- che tutto ciò sia un brutto sogno”. Ed infine la promessa: “Se ci date una mano nella ricondivisione del video e se raggiungeremo i 5000 like gireremo un brano vestiti da renne”.

