Quali spostamenti sono consentiti a Natale, l'annuncio di Conte: "Faremo delle eccezioni" Cronaca 12 Dicembre 2020

Dal Governo dovrebbe arrivare il via libera agli spostamenti nei giorni di Natale, Santo Stefano e del primo gennaio. Ci saranno, però, limiti molto restrittivi e continuerà a esserci il divieto di spostarsi dal Nord al Sud.

Quali saranno gli spostamenti consentiti

Ma una deroga sarebbe già sul tavolo di Giuseppe Conte che da Bruxelles ha annunciato la concessione degli spostamenti tra comuni piccoli, proprio con l’intenzione di evitare di: “Creare un problema oggettivo, è chiaro che chi vive in una grande città e ha i congiunti prossimi ha la possibilità di muoversi. Chi è in paesini più piccoli, può avere qualche difficoltà. Se il Parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni sui Comuni più piccoli, in un raggio chilometrico contenuto, torneremo su questo punto. Il Parlamento è sovrano. Ma grande cautela in qualsiasi eccezione”.

Dunque con molta probabilità saranno consentiti gli spostamenti tra comuni piccoli e vicini per consentire ai congiunti di riunirsi.