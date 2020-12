0 Facebook Airola piange Gennaro Falzarano, morto improvvisamente a 28 anni: “Un dolore grandissimo” Cronaca 12 Dicembre 2020 19:24 Di redazione 1'

Tragedia nella notte a Valle Caudina dove un giovane di 28 anni ha accusato un malore ed è morto. Si chiamava Gennaro Falzarano ed è stato colto da un infarto fulminante.

Addio a Gennaro Falzarano

Immediato l’arrivo dei soccorsi in casa, ma purtroppo, nonostante i tentativi di rianimare il giovane siano durati 45 minuti, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Gennaro era un giovane apparentemente in salute e a detta di chi lo conosceva anche molto sportivo. Anni fa aveva provato a diventare calciatore professionista, poi ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia.

LEGGI ANCHE: FUNERALI PAOLO ROSSI

La notizia della morte di Gennaro Falzarano ha sconvolto l’intera comunità di Airola, in tanti ricordano il 28enne come un ragazzo dal cuore bene. Il sindaco di Airola, Michele Napoletano, ha espresso tutto il suo cordoglio per questa tragedia: “E’ un dolore grandissimo per tutti”.