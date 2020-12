0 Facebook Strangola la fidanzata di 16 anni dopo un litigio e simula un suicidio Cronaca 11 Dicembre 2020 18:16 Di redazione 2'

Una drammatica notizia arriva da Muñiz, una cittadina a nord della provincia di Buenos Airesd, dove Luz Belén Marino, 16 anni, è morta all’Ospedale Municipale ‘Nuestra Señora de Luján’ dopo essere stata strangolata dal fidanzato nella sua abitazione.

L’omicida Cristian Zanetti, di 22 anni, dopo aver compiuto l’atroce gesto ha simulato un suicidio in modo da non far ricadere i sospetti su di lui. Secondo quanto riporta la stampa locale, la ragazza è morta domenica scorsa. Inizialmente il caso stava per essere archiviato come omicidio dopo che la ragazza è stata trovata impiccata, ma l’autopsia ha mostrato che in realtà Luz era morta prima dell’impiccagione. Ora si attendono i risultati del materiale trovato sotto le unghie della 16enne, se il DNA dovesse condurre al fidanzato il 22enne rischierebbe l’ergastolo per omicidio.

A quanto pare i due fidanzati avevano litigato e il 22enne ha chiamato la madre della 16enne, che era a lavoro, le ha chiesto le chiavi di casa per fare una sorpresa a Luz ed è entrato nell’appartamento. In casa Cristian si è avventato sulla sua fidanzata e l’ha strangolata, poi ha simulato un’impiccagione e ha chiamato i soccorsi.