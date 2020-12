0 Facebook Napoli, falsi tamponi in un’agenzia di viaggi: la scoperta de Le Iene Cronaca 11 Dicembre 2020 09:31 Di redazione 2'

Falsi tamponi in un’agenzia di viaggi al Corso Umberto a Napoli. E’ quanto è stato scoperto Luigi Pelazza, inviato de Le Iene.

In un servizio, andato in onda ieri, 10 dicembre, su Italia 1, è stata smascherata un’agenzia di viaggi a Napoli che sembra proprio fornisca ai suoi clienti certificati di negatività falsificati ad hoc.In seguito alla pandemia ogni stato ha adottato misure diverse per gli ingressi.

Tunisia, Marocco, Algeria chiedono il certificato del tampone molecolare fatto entro le 72 ore prima della partenza. Molte agenzie viaggio prevedono anche questo servizio di prenotazione presso gli ambulatori.

L’agenzia in questione, oltre a vendere il biglietto aereo, vendeva anche tamponi presso il laboratorio Salus, un laboratorio d’analisi privato. I clienti però non venivano sottoposti al test, riuscendo ugualmente ad ottenere il referto, nel quale si certificava la loro negatività al Covid-19.

Un complice de Le Iene nordafricano, ha filmato e svolto tutta la pratica per smascherare l’agenzia, fingendo si voler partire per la Tunisia. Ottenuto il risultato del tampone, senza essersi mai sottoposto all’esame e il biglietto aereo, si è potuto dirigere all’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino e salire a bordo dell’aereomobile della Tunisair in partenza ogni lunedì e venerdì da Napoli per Tunisi.

Dopo l’intervento di Luigi Pelazza, sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli che hanno svolto accertamenti sull’agenzia di viaggi di Piazza Garibaldi e rinvenuto circa 300 fotocopie di documenti di identità di cittadini stranieri e oltre 500 referti sanitari.

Gli accertamenti – al fine di ricostruire meglio i fatti – sono stati estesi anche presso il laboratorio di analisi partenopeo (di cui i certificati riportavano l’intestazione) in collaborazione con i carabinieri del NAS di Napoli. Durante le operazioni alcuni locali del centro sono stati sequestrati per inosservanza del testo unico delle leggi sanitarie e l’agenzia di viaggi è stata posta sotto sequestro.