Maradona a Ballando con le stelle, la ballerina: “Non dimenticherò il gesto dietro le quinte”

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv la ballerina Angela Panico ha raccontato l’avventura di Diego Armando Maradona a Ballando con le Stelle 2005. “Ci siamo molto divertiti in quei giorni e per me lui era diventato un amico, un fratello. Diego era arrivato a confidarsi, mi aveva parlato anche dei suoi momenti bui”.

“Non abbiamo mai perso i contatti. Gli parlavo della mia famiglia, delle mie due bambine. Adesso mi dispiace di non aver fatto in tempo ad annunciargli l’arrivo del mio terzo figlio, che porterà il suo nome. Perché Diego, che ha dato sempre il suo cuore non solo al calcio, va ricordato soprattutto per le cose belle”, ha dichiarato la Panico.

“Fin dal primo incontro Diego mi ha trattato come se mi avesse sempre conosciuto. Affrontava le lezioni di danza e le dirette con umiltà. Non ha mai voluto dire la sua sulle coreografie e mi chiedeva perfino di scegliere per lui cosa indossare. Tra noi è nata una grande intesa. Quando qualche mio amico di Napoli chiedeva di incontrarlo lui non si negava mai e alla produzione del programma diceva: “Sono in arrivo alcuni miei grandi amici napoletani, fateli entrare”. Poi mi parlava di sé, a cuore aperto”, ha rammentato Angela Panico, che al momento non fa più parte del cast di Ballando con le Stelle. “Dopo anni difficili, in quel periodo era tornato in forma, aveva perso 30 chili ed era fiero di se stesso. Vedevo la malinconia nei suoi occhi, era consapevole dei propri sbagli, delle proprie fragilità”, ha aggiunto.

Diego Armando Maradona fu costretto a lasciare Ballando con le Stelle perché in quel periodo vennero a galla i suoi guai con il fisco italiano e l’ex attaccante fu costretto a tornare in Argentina. Qui iniziò a condurre una trasmissione tutta sua, La noche del 10, dove invitò pure Angela. “Ho conosciuto anche l’ex moglie Claudia Villafane che mi ha datto: “Sei diventata famosa anche in Argentina, potresti venire a lavorare qui, nel programma di Diego, è un’idea sua”. Io ero lusingata ma non me la sono sentita di allontanarmi dall’Italia. Ho abbracciato forte Diego per ringraziarlo della proposta”, ha ammesso la Panico.