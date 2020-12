0 Facebook Positiva al Covid partorisce all’ottavo mese e muore poco, il figlio è sano Cronaca 10 Dicembre 2020 17:48 Di redazione 2'

Una drammatica notizia arriva da Detroit. Una donna è morta di Covid- 19 poco dopo aver dato alla luce in suo bambino. La vittima si chiama Erika Becerra e aveva 33 anni, all’ottavo mese di gestazione ha scoperto di aver contratto il virus.

Dopo un parto normale, Erika è stata immediatamente intubata perché aveva gravi problemi di respirazione. Tre settimane dopo è morta senza aver mai potuto abbracciare il suo bambino. Erika, hanno fatto sapere i famigliari, non aveva nessuna patologia pregressa. Tutta la sua famiglia è risultata negativa.

“Erika era la persona più meravigliosa che avresti mai potuto incontrare“, ha detto il fratello Avilez, alla Cnn. “Per lei, la felicità degli altri era la sua felicità. Ha seguito ogni regola e ha comunque finito per prendere il virus: è triste. Pensano tutti che sia uno scherzo finché non succede a loro o a uno dei loro familiari».

Il fratello ha voluto raccontare la storia di Erika per mettere in guardia tutte le persone che non credono nell’esistenza del Covid. A novembre, Erika ha trascorso un fine settimana in ospedale dopo aver avuto le contrazioni, ma quando è tornata a casa, ha iniziato ad avere difficoltà a respirare e muoversi.

Tre giorni dopo, un’ambulanza l’ha portata in ospedale e venerdì i medici avevano deciso d’indurle il travaglio perché la sua salute non stava migliorando, ha spiegato ancora Avilez. “Subito dopo aver dato alla luce il piccolo, l’hanno intubata perché faticava a respirare e così non è stata mai in grado d’incontrare il suo bambino appena nato“. Erika Becerra è rimasta attaccata al ventilatore fino al 3 dicembre, giorno del tragico epilogo.

“Negli ultimi momenti stava piangendo2, ha spiegato il fratello a una emittente locale. “So che ci ha ascoltati mentre pregavamo per lei, le abbiamo parlato, l’abbiamo confortata negli ultimi momenti”.