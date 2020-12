0 Facebook Lutto ad Avellino, morto di Covid il maestro Tonino Borriello Cronaca 10 Dicembre 2020 08:22 Di Verdiana Perrotta 1'

Il Covid continua a mietere vittime in Campania. Lutto ad Avellino per la morte di un ex maestro in pensione, Antonio Borriello, di 83 anni.

Tonino era amato e conosciuto da tutti, per anni infatti aveva formato generazioni di studenti presso le scuole Regina Margherita e il Quinto Circolo.

Secondo quanto si apprende, l’uomo aveva contratto il Covid-19 a inizio Novembre ma intorno al 9 del mese le sue condizioni erano pericolosamente peggiorate, tanto da spingere i medici a trasferirlo nel reparto di terapia intensiva del Covid Hospital del nosocomio San Giuseppe Moscati di Avellino.

Qui purtroppo però le sue condizioni si sono aggravate giorno dopo giorno e per l’uomo no c’è stato nulla da fare. Profonda commozione da parte della comunità e tantissimi messaggi di cordoglio alla famiglia da amici e parenti.