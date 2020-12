0 Facebook De Magistris spegne il Capodanno: “Niente fuochi d’artificio a Napoli” La decisione del Sindaco. Il Primo cittadino intervistato durante la trasmissione Rai: "Un giorno da pecora". Soldi devoluti in beneficenza Politica 9 Dicembre 2020 09:32 Di redazione 1'

Che sarebbero state festività anomale e di sicuro diverse dal passato lo sapevamo tutti. Il coronavirus ha stravolto le nostre vite caratterizzando il 2020 in negativo. Questo succederà anche per quanto riguarda Natale e Capodanno.

Proprio per la festa di fine anno e saluto del nuovo (il 2021) il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha annunciato che in città non ci sarà nessun spettacolo pirotecnico. Quindi, per quest’anno, addio ai fuochi d’artificio che illuminano il Golfo dal Castel dell’Ovo.

Niente fuochi d’artificio a Napoli

“Noi facevamo dei fuochi bellissimi a Castel dell’Ovo ma quest’anno non si faranno, sarà un Natale all’insegna della sobrietà e alla solidarietà, i soldi che destinavamo alla festa saranno destinati alla solidarietà“, ha dichiarato il Sindaco durante la trasmissione Rai, “Un giorno da pecora“.