Villaricca piange Gianvincenzo Castellone, morto a 57 anni a causa del Covid-19 Cronaca 8 Dicembre 2020

Lutto a Villaricca per la morte di Gianvincenzo Castellone. Noto orafo del comune nel Napoletano, è deceduto all’età di 57 anni. Era ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli a causa del Covid-19.

Villaricca, scomparso Gianvincenzo Castellone

Le sue condizioni erano peggiorate ed era stato trasferito in terapia intensiva finché, purtroppo, non è spiato. Sembrerebbe che non soffrisse di particolari patologie pregresse. La notizia della morte di Gianvincenzo Castellone si è diffusa velocemente nel comune di Villaricca, lasciando attonite le tante persone che conoscevano l’orafo.

In molti hanno espresso cordoglio alla moglie e i figli per questa grave perdita. Tanti i messaggi sui social: “Ci uniamo al dolore della famiglia Castellone per la perdita di Gianvincenzo. Che la terra ti sia lieve”, queste le parole comparse sulla pagina di Villaricca Futura.