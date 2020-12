0 Facebook Napoli piange Luisa Monti, giovane madre portata via da un brutto male Cronaca 8 Dicembre 2020 20:31 Di redazione 2'

Un altro lutto ha colpito Napoli, è morta Luisa Monti. A dare la triste notizia è stato il gruppo Facebook Pianura e Dintorni, la donna era originaria del quartiere. Ha combattuto contro un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Addio a Luisa Monti

Luisa era una madre separata, lascia un figlio piccolo. Non appena la notizia della sua morte si è diffusa, ha lasciato attonite le tante persone che la conoscevano. In molti hanno scritto parole di cordoglio per la sua prematura scomparsa. “Ora ho saputo la notizia… Sei stata una Leonessa come ti ho sempre detto ogni volta che ci siamo sentiti… Hai lottato sempre già prima di questa bruttissima malattia.. Sei stata una madre e un padre contemporaneamente senza far mancare mai nulla a Luigi…. Ora Dio ti ha accolto tra le sue braccia e si prenderà cura di Luigi… Un bacio nel vento amica mia….”, queste e tante altre le parole per la giovane madre.

L’ultimo post di Luisa

Pochi giorni fa aveva condiviso un post sui social in cui scriveva: “Cosa voglio per Natale? L’unica cosa che vorrei è tornare alla normalità”. Una frase che letta oggi non può che lasciare un immenso dolore. In tanti l’hanno salutata sotto a quel messaggio di augurio che Luisa aveva scritto poco prima di morire.