Scuola aperta fino a luglio e lezioni di sabato: il piano Azzolina per recuperare

Il Covid ha completamente stravolto il calendario scolastico. Il piano della ministra Azzolina per recuperare le lezioni perse potrebbe portare a posticipare l’ultimo giorno di lezione, restando quindi in classe anche in piena estate.

La proposta della ministra è di prolungare le lezioni a scuola fino in estate e il sabato. Ma in questo caso la scelta di allungare la settimana spetta alla singola scuola che, autonomamente, decide in base alle necessità.

Non si sa infatti gennaio come sarà gestita la situazione sanitaria e si potrebbero perdere ancora altri giorni di scuola, per questo l’ipotesi a cui si sta lavorando è quella di restare a scuola fino al 30 giugno. Dovrà partire ora un confronto con le Regioni e i sindacati.

“Potrebbe essere possibile – ha confermato la ministra all’istruzione Lucia Azzolina, ieri, a l’Aria di domenica su La7 – lo abbiamo proposto alle Regioni, perché saranno loro a dover decidere. Certo, dobbiamo pensare alle strutture che abbiamo: ad agosto non si può fare scuola ma a giugno sì”.