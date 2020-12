0 Facebook Live Non è la D’Urso, black out in diretta: lo studio resta al buio Spettacolo 7 Dicembre 2020 08:54 Di redazione 1'

Brutta serata per Barbara D’Urso, lo studio è rimasto al buio durante la diretta della sua trasmissione. Nella puntata di ieri di Live – Non è la D’Urso, un guasto a Cologno Monzese ha interrotto l’energia elettrica, lasciando la conduttrice completamente al buio lo studio.

“È andata via la corrente elettrica. Siamo completamente al buio”, ha spiegato Barbara al pubblico a casa. Barbara D’Urso è rimasta in onda ma ha pregato la regia di inquadrare lo studio dall’alto per mostrare quanto stesse accadendo. “Non ci spaventa niente”, aveva detto Barbara D’Urso, “Andiamo avanti anche senza corrente elettrica”, ha continuato la presentatrice.

Il black out fortunatamente è durato poco. Il guasto è stato risolto in pochi minuti, cosa che ha consentito a Barbara D’Urso di andare avanti con il programma.