Diego Junior sul testamento di Maradona: "Preferivo morire di fame, è uno schifo" Cronaca 7 Dicembre 2020

Diego Armando Maradona avrebbe modificato il testamento nel 2016, estromettendo l’ex moglie Claudia e le figlie Dalma e Gianinna dall’eredità. Nelle ultime ore le televisioni argentine hanno mandato in onda il documento che è destinato a infiammare la guerra tra gli eredi per il patrimonio del campione argentino la cui entità è ancora da definire. In Argentina la situazione è tesa. Intanto, a proposito di patrimonio, è stata Jana Maradona, figlia dell’ex fuoriclasse e di Valeria Sabalain, la prima ad avviare la procedura per l’eredità del padre.

E’ abbastanza numerosa la famiglia creata da Diego Maradona. Ai cinque figli riconosciuti Dalma, Giannina, Diego Jr., Dieguito Fernando e Jana vanno aggiunti tre nipoti e i vari generi e nuore acquisite nel frattempo.

A Domenica Live, Diego Junior, ha dichiarato: “Avrei preferito morire di fame che affrontare il problema del testamento. Ennesima vergogna è stata quella di far uscire la chat privata dimoi quattro fratelli. Non è nemmeno stato oscurato il mio numero, ho dovuto bloccare 5 mila contatti. Ho subito stalking a livelli pesanti. Spero di andare a trovare presto la tomba di mio padre. Uno schifo chi chiede la riesumazione”.