Serie A, poker Napoli al Crotone: campani salgono al 3° posto Calcio Napoli 6 Dicembre 2020

Concreto ed elegante, autoritario e solido. Il Napoli bada al concreto e torna dallo Scida con tre punti in più, rispondendo ai successi di Inter e Juventus e mettendo pressione alla capolista Milan. Per la squadra di Gattuso è tutto facile contro il Crotone, travolto 4-0 e di fatto fuori dal match da inizio ripresa, con l’espulsione di Petriccione.

Dopo l’esuberante poker contro la Roma i campani si sono calati perfettamente nella parte, sul campo di una neopromossa a caccia di punti salvezza: ottimo approccio alla partita, zero frenesia nell’aggredire il match, gestione intelligente del vantaggio e delle forze a disposizione, soprattutto tenendo conto dei prossimi delicati impegni che dovrà affrontare il Napoli, a cominciare da quello in Europa League con la Real Sociedad, decisivo per la qualificazione ai sedicesimi. Contro questo Napoli, lanciato da una magia di Insigne e bravo a chiudere i conti con i sigilli di Lozano, Demme e Petagna (gli ultimi due ispirati da Mertens), il Crotone poteva fare ben poco. I calabresi restano desolatamente all’ultimo posto, con il peggior attacco del torneo.

Onestamente però i ragazzi di Stroppa – a maggior ragione dopo esser rimasti in inferiorità numerica – non potevano pensare di muovere la classifica al cospetto di un avversario di livello decisamente superiore. La partita con lo Spezia, in programma nel prossimo turno, rappresenta a questo punto un crocevia fondamentale per la stagione e per il futuro di Stroppa in panchina.Gattuso dà una chance a Petagna, risparmiando Mertens. Alle sue spalle agisce il terzetto composto da Lozano, Zielinski e Insigne. Diga di centrocampo composta da Demme e Bakayoko. I padroni di casa rispondono con il consueto 3-5-2 con Simy e Messia coppia d’attacco. Il piano gara del Crotone è chiaro: difendersi con otto uomini dietro la linea della palla per concedere meno spazi possibili agli ospiti. E poi provare a sorprenderli in contropiede. Il progetto sta in piedi per mezzora, anche perché Cordaz è bravo a murare al 24′ Petagna, solo davanti al portier

Poi, al 31′, il Napoli si accende all’improvviso e passa. Tunnel di Zielinski in mezzo al campo, apertura millimetrica per Insigne che si accentra dalla sinistra e fa partire il suo marchio di fabbrica, il tiro a giro, che accarezza il palo e finisce in rete. I calabresi in realtà non demordono dopo l’1-0, perché Vulic – entrato poco prima per l’infortunato Benali – ha una ghiotta chance per pareggiare subito i conti. Il centrocampista raccoglie sul secondo palo il suggerimento di Molina ma non ha fatto conti con Ospina, attento nell’occasione. Il Napoli avverte il pericolo e nella ripresa chiude definitivamente la partita, approfittando dell’espulsione subito dopo l’intervallo di Petriccione, allontanato per un intervento con il piede a martello su Demme.

Sotto di un uomo e di un gol il Crotone alza bandiera bianca e il Napoli può dar vita al suo show: Insigne inventa un assist per Lozano, che indossa i panni di Callejon e taglia dalla destra per trafiggere l’incolpevole Cordaz. Gattuso fa rifiatare i suoi uomini chiave e concede una passerella anche a Mertens. Il belga non segna, ma il suo approccio alla partita è più che positivo: per informazione chiedere a Demme (tiro all’angolino) e Petagna (destro sotto la traversa), che ricevono due assist al bacio da ‘Ciro’ e aumentano il bottino finale del Napoli.