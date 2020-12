0 Facebook Reggio Emilia, 12enne muore investito da un furgone mentre attraversava la strada Cronaca 5 Dicembre 2020 12:29 Di redazione 2'

Dramma a Reggio Emilia, un bambino di 12 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone. L’incidente è avvenuto ieri nella frazione di Cella, sulla via Emilia verso Parma.

Reggio Emilia, 12enne muore investito da un furgone mentre attraversava la strada

Il piccolo Youness Lakhdar, stava camminando a piedi lungo la strada quando all’improvviso è stato travolto. Un furgone – un Fiat Ducato guidato da un 35enne – lo ha travolto all’improvviso, mentre stava attraversava la strada in un punto in cui non ci sono le strisce pedonali.

Immediati i soccorsi

Sul posto si sono immediatamente intervenuti un’ambulanza e un’automedica che hanno trasportato il bimbo d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove è morto poche ore dopo.

La dinamica esatta dell’incidente è ora al vaglio della polizia municipale, che analizzerà el telecamere di video sorveglianza poste nella zona.

La mamma non vedendolo tornare ha lanciato l’allarme

Youness non aveva fatto rientro a casa dopo essere uscito da scuola a Cavriago. La madre preoccupata non vedendolo tornare, intorno alle 13,30 ha dato l’allarme alle forze dell’ordine denunciandone la scomparsa.

I carabinieri stanno cercando di risalire ai motivi dell’allontanamento da scuola. Potrebbe essere stato un brutto voto a innescato in lui il timore di rientrare a casa.

Il piccolo a quel punto si sarebbe incamminato lungo la via Emilia verso Reggio Emilia, percorrendo circa 6 chilometri, arrivando nella frazione di Cella, dove è avvenuta la tragedia.