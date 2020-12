0 Facebook “Poi mi domandano perché gli volevo bene”, Bartoletti ricorda Maradona Calcio Napoli 4 Dicembre 2020 14:09 Di redazione 1'

“E’ morto Diego. Per quanto mi riguarda ho perso un amico. Ha vissuto, è caduto: ha regalato e buttato tanto amore. Spero che almeno in questo momento prevalgano il silenzio e il rispetto. Ogni tanto qualche amico, o collega mi chiede come erano i miei rapporti con Maradona…

“Pronto Diego, dovrei intervistarti sul nuovo campionato. Ci riusciamo?”

“Certo Marino, per te sempre”

“Anche domani?”

“Sì sì, ti aspetto a casa mia. Se vuoi puoi venire anche in mattinata. Non troppo presto eh, mi raccomando”

“Alle undici?”

“Facciamo a mezzogiorno dai, così sono più sveglio: poi andiamo alla Sacrestia a mangiare qualcosa assieme”

Dopo tre ore parlavamo ancora. Di tutto. Poi qualcuno mi domanda perché gli ho voluto bene. #ciaoDiego”