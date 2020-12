0 Facebook Gigi D’Alessio svela il retroscena sulla canzone per Maradona: “E’ la mia storia” Spettacolo 4 Dicembre 2020 16:13 Di redazione 1'

Gigi D’Alessio ha raccontato un retroscena inedito su una canzone che scrisse tanto tempo fa e in cui Diego Armando Maradona si identificò. Il cantautore napoletano svela la canzone che parla di Diego e svela qualcosa che emoziona tutti.

Sette anni fa il cantautore l’ha fatta ascoltare a Diego che se n’è innamorato tanto da voler essere il protagonista del videoclip girato sulla spiaggia di Dubai. “Si turnasse a nascere” è una canzone che ho scritto 7 anni fa – ha scritto Gigi D’Alessio su Instagram – La feci sentire a Diego, e lui mi chiese: “come hai fatto a scrivere la mia storia”? Io gli risposi “Questa non è la tua storia, è la storia di tutti quelli che nella vita hanno successo e poi non riescono più a distinguere le cose vere da quelle che non lo sono”. Mi chiese di essere protagonista del videoclip, così volammo a Dubai e lo girammo insieme a lui”.