0 Facebook Dolore in provincia, Danilo muore a 24 anni: famiglia sconvolta Cronaca 4 Dicembre 2020 14:04 Di redazione 1'

E’ morto all’età di 24 anni sconvolgendo l’intera comunità di Marzano Appio, nel Casertano. Il giovane Danilo è spirato nel letto d’ospedale, dove era ricoverato a causa del brutto male che lo affliggeva.

La famiglia ha diffuso la notizia, come riporta Paese News, nell’intera comunità, strazia dal dolore. A causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, non sono possibili funerali in cui possono assembrarsi parenti e amici per l’ultimo saluto.