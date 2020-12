0 Facebook Terremoto a Napoli, la scossa è stata avvertita tra Pianura e Pozzuoli Terremoto a Napoli. La scossa è stata avvertita tra Pianura e Pozzuoli. Sui social i cittadini hanno affermato di aver avvertito il tremore Cronaca 2 Dicembre 2020 20:55 Di redazione 1'

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli. Il tremore chiaro ed evidente percepito dai cittadini che abitano nella zona Ovest della città e in quella Flegrea. Sul web tramite i social network, nei gruppi dei singoli territori, gli utenti hanno commentato quello che è accaduto.

Per ora non c’è stata nessuna rilevazione ufficiale da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Di conseguenza non sono chiari né l’epicentro preciso, né la magnitudo. Quello che è certo è che la scossa dovrebbe essere stata breve e di piccola entità. Coinvolta l’area da Pianura e Pozzuoli.

Per fortuna non sono stati registrati danni a cose o persone. I cittadini su Facebook hanno solo espresso una sorta di preoccupazione, reazione che indipendentemente dalla gravità dei fatti, è scaturita da una scossa di terremoto. È possibile che quest’ultima sia frutto di una normale attività sismica relativa alla zona della Solfatara.