Quelle parole di Maradona all'avvocato Pisani: "Un giorno capiranno" Calcio Napoli 30 Novembre 2020

“Un giorno capiranno il mio messaggio e parleranno infinitamente di Maradona”. Sono le parole che il Pibe de Oro ha confidato all’amico, prima ancora che il suo avvocato Angelo Pisani, chiamato intimamente dal fuoriclasse argentino ‘Angelone’.

“Credo che stia già avvenendo a pieno adesso, dopo la sua morte. Il mondo si è fermato per rendergli omaggio, la sua storia ha un effetto planetario ed oggi più che mai ritengo che il suo piede sinistro fosse lo strumento con il quale gli emarginati hanno trovato riscatto, lui il calcio lo ha usato per fare del bene, MARADONA può considerarsi uno strumento di Dio”, dice l’avvocato Pisani che ha difeso il campione argentino nella querelle da 40 milioni di euro con il Fisco italiano oltre che nelle controversie per diffamazione.

“Molti vogliono intitolare uno stadio o una piazza a MARADONA, ma se si tiene conto della sua vita, della sua filosofia e del messaggio che voleva diffondere, a Diego bisognerebbe intitolare una chiesa, la sua può leggersi come ‘religione’ dei valori, il trovare nelle debolezze umane la forza del riscatto”, aggiunge Pisani sottolineando che “a differenza di chi combatte le guerre con i fucili, Diego ha combattuto una guerra buona per tutto il pianeta con il piede sinistro”.

In merito alle indagini che stanno cercando di fare piena luce sulle circostanze che hanno portato Maradona alla morte, per Pisani è giusto che si faccia chiarezza fino in fondo: “eredi e tifosi hanno diritto di sapere la verità”. Quanto alla telefonata attraverso la quale il suo medico personale Leopoldo Luque chiedeva i soccorsi, secondo l’avvocato “non traspare alcun coinvolgimento emotivo”. Comunque, conclude Pisani, “sarà dirimente la perizia medico-legale per il resto Maradona non morirà mai”.