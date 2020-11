0 Facebook Gigi D’Alessio e Clementino, boom di ascolti a The Voice: “Hanno scassato tutto” Spettacolo 30 Novembre 2020 13:03 Di Fabiana Coppola 1'

Grande successo per Gigi D’Alessio e Clementino, giudici del programma “The Voice Senior”. Il cantante e il rapper hanno dimostrato talento in musica (di cui già son tutti consapevoli) e nella conduzione. Il cantautore napoletano aveva già dimostrato lo scorso anno, nella versione classica di The Voice, di essere un abile performer. Il rapper invece è alla sua prima prova e ha davvero conquistato tutti.

La competenza e conoscenza della musica, la leggerezza e l’ironica, hanno reso i due abili domatori dello show. “The Voice senior”, nuovo format tv che ha debuttato venerdì in prima serata su Rai1, è la variante over 60 del talent musicale condotto da Antonella Clerici. Con lei i coach Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine – che rappresentano il team Carrisi – e Clementino.

Il programma ha vinto la prima sfida: al debutto ha ottenuto uno share del 19,8% con 4.483.000 spettatori, eguagliando più o meno i dati d’ascolto della finale di “Tale e Quale show”, il programma condotto da Carlo Conti, che la settimana precedente aveva realizzato il 19,5% di share con 4.490.000 spettatori.