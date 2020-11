0 Facebook Bomba sotto l’auto del cantante neomelodico, aveva partecipato anche a The Voice Cronaca 30 Novembre 2020 14:44 Di redazione 1'

Una bomba artigianale è esplosa tra la notte di sabato e la mattina di domenica sotto l’auto di Pino Giordano, ex cantante neomelodico molto noto tra Napoli e provincia. L’episodio è avvenuto a Volla dove il 27enne vive. Lo scoppio ha danneggiato anche altre due automobili e ha mandato in frantumi i vetri di alcune abitazioni poco distanti; non risultano feriti.

Sull’accaduto sono in corso indagini dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, che hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di risalire al responsabile. Giordano è stato ascoltato dai carabinieri, ma non è stato in grado di fornire informazioni utili. E’ incensurato e pare non abbia legami con la criminalità.

Pino Giordano attualmente lavora come guardia giurata. Nel 2016 ha partecipato al programma The Voice of Italy, su Rai Due, entrando nel team del rapper Emis Killa e riscuotendo un buon successo; fu eliminato alla sfida per l’accesso ai Live Show. Negli ultimi tempi il ragazzo si sarebbe completamente allontanato dal mondo della musica.