Napoli, si rifiuta di entrare in posta con la mascherina e picchia i poliziotti
Cronaca
27 Novembre 2020

Follia a Napoli, si rifiuta di indossare la mascherina e picchia i poliziotti. E’ accaduto ieri mattina. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in Corso Meridionale per la presenza di un uomo, privo di mascherina, che voleva entrare nell’ufficio postale.

I poliziotti lo hanno identificato per Michael Akinleye, 40enne nigeriano con precedenti di polizia che, insofferente al controllo, ha iniziato ad inveire contro di loro colpendo uno degli operatori per poi essere bloccato ed arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.