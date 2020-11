0 Facebook Mourinho ricorda Maradona e si commuove: “Per me c’è sempre stato” Calcio Napoli 27 Novembre 2020 15:32 Di redazione 1'

“Ho passato la giornata a raccontare storie ai miei ragazzi su di lui e sul tempo che abbiamo passato insieme, quello è il ragazzo che mi manca. Soprattutto mi manca la telefonata che arrivava sempre dopo le sconfitte e mai dopo le vittorie”. Parla così di Diego Armando Maradona il tecnico del Tottenham, José Mourinho.

“Sapeva che dopo le vittorie non avevo bisogno di telefonate, sapevo che nei momenti difficili era sempre lì e mi diceva: ‘Mou, non dimenticare che sei il migliore’. Ha sempre avuto questo approccio con me. Mi manca -prosegue il portoghese-.

Mourinho ricorda Maradona

C’è Maradona e c’è Diego. Su Maradona non ho niente da dire, è evidente per tutti. Basterà cercarlo su Google per ricordarci le sue giocate, per ammirarlo di nuovo”. “Diego è diverso. Posso dire che era un mio buon amico, ma i miei contatti con lui erano telefonici e ci siamo incontrati ovviamente solo un paio di volte”, conclude lo ‘Special One’.