L'ammirazione e il rispeto di Ibrahimovic per Maradona Calcio Napoli 27 Novembre 2020

“Maradona non è morto, egli è immortale. Dio ha donato al mondo il miglior regalo: il più grande calciatore di tutti i tempi. Lui vivrà per sempre in eterno“.