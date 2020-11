0 Facebook Tragedia a Cervinara, addio a Sabrina Massaro giovane insegnante morta a soli 30 anni Cronaca 26 Novembre 2020 16:32 Di redazione 1'

Tragedia a Cervinara, in provincia di Avellino, Sabrina Massaro muore a soli 30 anni. La ragazza lavorava come insegnante e lottava da tempo contro un brutto male. La sua grande preoccupazione, durante il periodo di malattia, era proprio per i suoi alunni di Altavilla perché era costretta ad assenze prolungate.

Un dolore immenso per la mamma Mariarosaria Russo, il papà Clemente, la sorella Monica e il fratello Rino. Sabrina era molto legata alla sua famiglia. La ragazza era ben voluta da tutti, si era laureata giovanissima, a soli 22 anni, al Suor Orsola Benincasa a Napoli e poco dopo aveva vinto il concorso a cattedra. Determinata e appassionata era riuscita a realizzare il suo sogno di diventare insegnante. Questa sera la salma arriverà nella chiesa di Sant’Adiutore Vescovo per la veglia funebre. Le esequie si sono tenute oggi, venerdì 26 novembre, nella stessa chiesa, alle ore 10 e 30.