Bollettino Coronavirus in Italia, 29.003 casi nelle ultime 24 ore
26 Novembre 2020

Sono 29.003 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I morti sono 822. Ieri 25.853 nuovi casi su 230.007 tamponi. I decessi erano stati 722. Ora i casi totali di Covid-19 superano il milione e mezzo attestandosi su 1.509.875. Le persone che hanno perso la vita sono 52.850 in totale. Lo riporta il nuovo bollettino del ministero della Sanità.

La percentuale positivi-tamponi, dopo essere crollata ieri a 11,2%, torna a salire al 12,4%, ma va sottolineato che rispetto a giovedì scorso i nuovi casi sono oltre 7mila in meno.

Le terapie intensive in Italia calano per la prima volta dall’inizio della seconda ondata della pandemia di coronavirus. Dai 3.848 pazienti di ieri si è passati ai 3.846 di oggi, con un calo di due unità. Si confermano in calo, per il terzo giorno consecutivo, anche i ricoverati in area medica che sono passati dai 34.313 di ieri ai 34.038 di oggi, con un calo di 275. I dimessi o guariti sono oggi 661.180, rispetto a ieri 24.031 in più. Il numero delle persone attualmente positive dopo la riduzione di ieri torna a salire, +4.148, in tutto 795.845 malati. Di questi, 757.961 sono in isolamento domiciliare.