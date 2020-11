0 Facebook Dramma a Napoli, morto Leo Caso fotografo molto amato in città Cronaca 25 Novembre 2020 08:51 Di redazione 1'

Dramma a Napoli, si è spento Leo Caso, fotografo molto conosciuto in città, stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua morte improvvisa ha sconvolto amici e parenti.

Leo era uno stimato professionista. Amava molto il suo lavoro al quale si dedicava con passione da tempo. Lascia una moglie e una figlia. Centinaia i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore.

“Fratellone mio voglio ricordarti cosi, con quel tuo immenso sorriso e forza che solo tu potevi trasmettere con i tuoi immensi consigli. Dopo vent’anni insieme e mille avventure trascorse ancora oggi ti dico grazie per esserci stato sempre…e da adesso ti dico grazie per esserci anche da lassù per continuare vegliare su di noi tra gli angeli più belli…”Perché nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta…” Ciao masto riposa in pace”, scrive l’amico Antonio.