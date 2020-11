0 Facebook Studentessa universitaria si sente male e muore a 19 anni, addio a Beatrice Coletta Cronaca 24 Novembre 2020 15:54 Di redazione 2'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta a Roma. Una studentessa universitaria di 19 anni è deceduta in seguito a un malore improvviso. Si chiamava Beatrice Coletta, era a casa quando non si è sentita bene e si è accasciata al suolo.

Addio a Beatrice Coletta

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma purtroppo la giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. La ragazza viveva nella Capitale per motivi di studio, era iscritta all’università Luiss, ma era originaria di Aielli, comune in provincia de L’Aquila. Dolore e sgomento non appena si è appresa la notizia della scomparsa di Beatrice Coletta.

Tanti i messaggi di dolore e cordoglio da parte di chi la conosceva. A ricordarla e a illustrare la raccolta fondi avviata dalla famiglia di Beatrice è stato un suo professore: “Beatrice Coletta era una forza della natura, aveva esuberanza, passione ed intelligenza. Dava la sua opinione durante le lezioni con sicurezza, rendendo il confronto serio, profondo e avvincente. Viveva la sua vita a colori e tinte forti in ogni istante. Per questo ieri siamo stati travolti, alla notizia di un dolore così straziante e inaspettato, per averla persa così prematuramente. Ci consola il pensiero che all’alba di ieri la luce del Signore l’abbia accolta, che la sua vita, così come lei sapeva esprimerla, sia diventata tutta di un colore più forte e intenso nelle braccia del Padre Celeste. Alla sua mamma Lucia e al suo papà Lino l’abbraccio di tutti noi e dei suoi compagni di scuola. Per contribuire alla raccolta fondi promossa dalla famiglia di Beatrice a favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è possibile inviare Bonifico Bancario all’ISTITUTO SALESIANO PIO XI (IBAN: IT40X0569603206000006900X27) con CAUSALE: il regalo di Bea per il bambino Gesù”.