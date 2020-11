0 Facebook Napoli piange Daniele Cagnacci, medico di famiglia: “Papà meraviglioso e dottore fino alla fine” Napoli piange Daniele Cagnacci, il ricordo della figlia. Un altro medico di famiglia ucciso dal coronavirus. Tanti i messaggi di affetto Cronaca 24 Novembre 2020 17:55 Di redazione 2'

Ancora un lutto che ha sconvolto il mondo della sanità. Un altro addio ad un medico di base. Un’altra vittima della mattanza messa in atto dal coronavirus. Questa volta a farne le spese è stato il Dottor Daniele Cagnacci.

Stimato professionista e punto di riferimento sia per i colleghi che per i pazienti, Cagnacci si è spento in soli cinque giorni. Il 64enne ha molto probabilmente contratto il covid19 da uno dei sui tanti pazienti che ha visitato a domicilio.

Napoli piange Daniele Cagnacci, il ricordo della figlia

Cagnacci è ricordato come un uomo, padre di famiglia e medico di assoluto spessore, bontà e disponibilità. La sua simpatia e intelligenza sono rimasti nei cuori di familiari e amici che hanno scritto tantissimi messaggi di affetto e solidarietà.

Dal suo studio al corso Umberto fino alle case dei suoi pazienti, Cagnacci non ha mai smesso di svolgere al meglio il suo lavoro nonostante l’emergenza causata dal virus. Di seguito il ricordo commovente ed emozionante della figlia.

Il post su Facebook –

“Papà vorrei trovare le parole giuste ma non le ho. Hai fatto il medico fino alla fine, perché tu eri così, buono e disponibile per tutti sempre…quante volte mi sono arrabbiata perché eri al telefono la domenica a pranzo o quando tornavi tardi a casa e mi preoccupavo…tu mi rispondevi che era il tuo lavoro, ma mai ho conosciuto un medico così. Sei stato un papà meraviglioso, il mio esempio più grande, vorrei essere anche solo una briciola di quello che sei stato tu“.