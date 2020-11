0 Facebook Lutto a Sorrento, addio a Raffaele Zito illustre pittore deceduto a causa del Covid19 Cronaca 23 Novembre 2020 17:24 Di redazione 1'

Lutto a Sorrento per la scomparsa di Raffaele Zito, illustre pittore deceduto a causa del Covid19. Una grave perdita per il mondo dell’arte, che dice addio a un uomo stimato e apprezzato da tutti.

Lutto a Sorrento, addio a Raffaele Zito illustre pittore deceduto a causa del Covid19

Zito era nato a Pomigliano d’Arco nel 1946 ma da anni viveva a Sorrento. È stato docente all’Istituto d’Arte Francesco Grandi, e uno dei soci più attivi del Rotary Club Sorrento. Grazie ai suoi dipinti ha girato il mondo, partecipando a numerose collettive e personali di Pittura.

“Il cielo ha sempre carenza di Angeli – il saluto del figlio Gaetano – ne hai preso uno speciale per me il migliore di tutti, mio papà come un eroe di guerra vittima di questo male ci hai lasciato per assisterci da un altra prospettiva. Che strazio, che dolore come una pressa che toglie il respiro”.

I funerali di Lello Zito, che lascia la moglie Patrizia Cecconi con i figli Gaetano e Guido, si terranno questa mattina alle ore 10 nella Basilica di Sant’Antonino, a Sorrento.