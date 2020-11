0 Facebook Cortocircuito della coperta termica, donna muore carbonizzata nel suo letto Cronaca 23 Novembre 2020 16:23 Di redazione 1'

E’ un vero e proprio dramma quello avvenuto a Milano nella notte tra sabato e domenica. Una donna di 99 anni ha perso la vita in un incendio mentre dormiva. A far scoppiare il rogo pare essere stato un malfunzionamento di una coperta elettrica che la vittima utilizzava per riscaldare il letto.

Donna muore carbonizzata a letto

Ad accorgersi del rogo è stata la badante che viveva con lei. La donna ha iniziato ad avvertire odore di bruciato e quando è andata nella camera da letto della vittima ha visto l’incendio. Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco, quando i caschi rossi sono giunti sul posto hanno spento il rogo, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ustioni riportate.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Questura che hanno ascoltato la badante per ricostruire l’accaduto. Accertata la causa del rogo che sarebbe divampato dalla coperta termica. Sconvolta la badante.