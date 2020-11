0 Facebook Bollettino Coronavirus in Italia, 22.930 nuovi casi e 630 morti nelle ultime 24 ore Cronaca 23 Novembre 2020 17:32 Di redazione 1'

Sono 22.930 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24ore, circa 5.400 meno di (28.337 nuovi positivi con 188.747 tamponi), che portano il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza a 1.431.795.

Bollettino Coronavirus in Italia, 22.930 nuovi casi e 630 morti nelle ultime 24 ore

A 11 mesi dall’inizio dell’emergenza, l’Italia supera la soglia delle 50mila vittime per Covid. Secondo i dati del ministero della Salute il numero dei morti è arrivato a 50.453, con un incremento rispetto a ieri di 630. Sabato l’aumento era stato di 562.

In Lombardia 5.289 nuovi casi, in Veneto 2.540 e in Emilia Romagna 2.347