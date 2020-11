0 Facebook Lutto a Sorrento, addio ad Antonino Amuro: il noto operatore turistico ucciso dal covid Cronaca 22 Novembre 2020 16:40 Di redazione 1'

Una triste notizia è arrivata dalla Penisola sorrentina, località costiera famosa e rinomata in provincia di Napoli. Anche qui il coronavirus ha colpito e lo ha fatto in modo duro.

A pagarne le conseguenze è stato Antonino Amuro, 81 anni e punto di riferimento per le attività turistiche della zona. Il suo lavoro di tour operator era conosciuto in tutta la Regione Campania.

Titolare di un’agenzia di viaggi, Amuro ha lavorato anche all’estero importando a Napoli i migliori modelli europea in materia di turismo. Grazie a lui in tantissimi da tutta Italia e da tutto il mondo sono arrivati in Campania.

Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni fino al tragico epilogo. Per lui il cordoglio di Massimo Coppola, Sindaco di Sorrento: “Con la scomparsa di Antonino Amuro, perdiamo una figura di primo piano del settore turistico locale, regionale e nazionale. L’esperienza votata al servizio del territorio da parte di una persona mite e solare, e di un riferimento sicuro e credibile“.