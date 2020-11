0 Facebook Matrimonio con la Gregoraci, Briatore rivela: “Volevo risposarla” Il secondo matrimonio di Briatore e Gregoraci. Cosa è successo che ha fatto cambiare idea all'imprenditore Spettacolo 21 Novembre 2020 20:15 Di redazione 1'

Un secondo matrimonio che non c’è più stato. Una proposta fatta, smentita ma poi confermata. Diventa sempre più ingarbugliato il gossip che sta riguardando Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Tutto è esploso durante il Grande Fratello.

Alfonso Signorini ha detto alla Gregoraci che Briatore aveva smentito di averle chiesto di sposarlo una seconda volta. Lei ha replicato: “Mi spiace che dica questo, in realtà questa cosa lui l’ha confidata anche a più persone. Ti assicuro che ho detto la verità e che ci sono le testimonianze“.

Il secondo matrimonio di Briatore e Gregoraci

Lo stesso Signorini ha poi affermato: “Ho sentito Flavio questa mattina e mi ha confidato che è tutto vero, durante il lockdown visto che nessuno di voi due era impegnato e che vi volete ancora bene, per il bene di Natan avevate preso in considerazione l’idea di tornare insieme e risposarvi, ma era buttata così. Però poi ha precisato di essere d’accordo con Elisabetta che c’è del bene ma che non potete più tornare insieme“.