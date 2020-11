0 Facebook Bergamo, folla al centro commerciale per il nuovo Monopoli: “Non abbiamo imparato nulla” Cronaca 21 Novembre 2020 14:13 Di redazione 1'

Sono state alcune foto e un video rilanciati sui social a scatenare le furiose polemiche. Protagonisti la nuova versione del famoso gioco da tavola Monopoli e un centro commerciale di Bergamo. Gli ‘imputati’ le persone che sono andare a comprarlo.

La ressa e la folla createsi all’interno del centro commerciale hanno scatenato la bufera. Tra chi ha denunciato questo comportamento irresponsabile anche Selvaggia Lucarelli. File, code e assembramenti: proprio quello che non si dovrebbe fare di questi tempi.

Il post su Facebook di Selvaggia Lucarelli –

“Oggi pomeriggio a Bergamo usciva il “Monopoly Bergamo” per il rilancio della città dopo l’emergenza Covid. Questa è la fila per accaparrarselo modello scarpe della Lidl al centro commerciale Alle Valli, a Seriate (Bg). Direi che non c’è altro da aggiungere. Anzi sì. Non abbiamo imparato niente“.