Napoli piange per Rosa, addio all'angelo che viveva per gli altri: "Di notte aiutava i clochard" È morta Rosa Franco. Il triste annuncio dato su Facebook da Pino De Stasio, Consigliere della II Municipalità di Napoli. Cronaca 20 Novembre 2020

Una triste notizia ha sconvolto la città di Napoli, in particolare il quartiere Montecalvario che fa parte di quel reticolo di vie e viuzze conosciuto come i Quartieri Spagnoli. È infatti deceduta Rosa Franco, nota come ‘l’Angelo’.

Una vita, la sua, spesa per aiutare gli altri. Così come affermato dal Consigliere della II Municipalità Pino De Stasio su Facebook, Rosa Franco girava anche di notte per assistere e aiutare clochard e persone bisognose. La donna faceva parte della cooperativa sociale Camper.

Il post di Pino De Stasio

“Tristezza, dolore, sgomento per la scomparsa di Rosa Franco. Donna di estremo valore, che ha dedicato la sua vita agli ultimi, con la cooperativa sociale il Camper. Girava anche di notte, per assistere clochards e senza fissa dimora.

Tante volte ci siamo sentiti anche per il mio ruolo istituzionale, ed era sempre attenta e disponibile. Una morte dovuta all’ invincibile cancro che ha distrutto una luminosa vita. Piange il nostro quartiere, piange Napoli“.