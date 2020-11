0 Facebook Napoli, operatori del 118 salvano la vita a un 49enne nel giorno del suo compleanno Napoli Città 19 Novembre 2020 14:23 Di redazione 2'

Salvato dagli operatori del 118 nel giorno del suo compleanno. È accaduto a Napoli, dove un uomo di 49 anni, proprio nel giorno del suo compleanno si è sentito male. All’arrivo dei sanitari, il paziente era seduto a terra, afasico e in preda a gesti ossessivo compulsivi.

Il medico sospettando un’emorragia cerebrale, ha immediatamente predisposto il trasferimento dell’uomo in ospedale. Mentre l’autista guida, cercando di arrivare il prima possibile al Cardarelli, l’uomo va in arresto cardiaco. A quel punto il medico e l’infermiere iniziano il protocollo: massaggio, adrenalina, ventilazione e così via. Per fortuna, l’uomo è salvo. Ha un’emorragia cerebrale ma è vivo, grazie all’intervento tempestivo dei sanitari.

I soccorritori

Un lavoro di squadra quello di Alessandra Tedesco (medico ALS), Giancarlo De Vita (infermiere) e Silvestro Giannantonio (autista soccorritore): gli operatori del 118 che hanno salvato la vita all’uomo. Grazie al lavoro di squadra l’uomo riesce a sopravvivere.

