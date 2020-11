0 Facebook Lutto nell’Arma, muore giovane carabiniere positivo al Covid: lascia una moglie e una figlia Cronaca 19 Novembre 2020 10:26 Di redazione 2'

Ancora una morte causata dal Covid-19. E’ lutto nell’Arma dei Carabinieri dove si è spento il Luogotenente Pasquale Licciardi di Teano, addetto all’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il virus ha provocato una polmonite che è risultata fatale.

Il militare, 53 anni compiuti a settembre, lascia una moglie e una figlia. “Il Comandante Generale Giovanni Nistri e tutta l’Arma dei Carabinieri si stringono compatti intorno alla famiglia”, si legge in una nota dell’Arma. “Una vita dedicata al dovere, alle Istituzioni, e alla propria famiglia, finché oggi il virus si è portato via il suo respiro per sempre”, spiega la nota, “Il suo ricordo resterà vivo nella memoria di tutti i Carabinieri e di coloro che l’hanno conosciuto.

“Esprimo alla moglie e alla figlia di Pasquale le mie sentite e profonde condoglianze. Oggi ci ha lasciato un uomo delle Istituzioni, un Carabiniere che nei suoi 29 anni di servizio ha sempre svolto il proprio incarico con spirito di abnegazione e totale disponibilità verso i cittadini”, rende noto invece il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, dopo aver appreso la triste notizia della scomparsa, a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus, del Luogotenente Pasquale Licciardi, Addetto all’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.