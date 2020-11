0 Facebook Bomba carta in un distributore a Torre Annunziata: forte esplosione nella notte Cronaca 18 Novembre 2020 13:51 Di redazione 2'

Esplosione nella notte a Torre Annunziata, prima è stato avvertito un forte boato e poi è scoppiato un incendio. E’ accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere l’area in sicurezza. A provocare la deflagrazione è stato un ordigno.

Cosa è accaduto nella notte a Torre Annunziata

A confermarlo e’ il sindaco della citta’ vesuviana, Vincenzo Ascione, che in una nota condanna apertamente l’episodio ”Cio’ che e’ accaduto e’ di una gravita’ assoluta – commenta il primo cittadino – Piazzare una bomba carta in una stazione di servizio e’ un atto folle e criminale, e solo per pura casualita’ l’esplosione non ha avuto conseguenze drammatiche. E’ prioritario che lo Stato metta in campo tutte le forze a propria disposizione per porre un freno deciso all’escalation di episodi intimidatori che si sono verificati negli ultimi mesi sul nostro territorio”.

Quindi il sindaco Ascione rivolge ”un appello agli imprenditori, ai quali chiedo di non farsi intimidire da questi gravissimi attentati e di collaborare con magistratura e forze dell’ordine. Sono conscio che non e’ facile, ma e’ necessario denunciare questi criminali affinche’ possano essere sbattuti in galera”. ”Esprimo la mia vicinanza – le ultime parole del primo cittadino – oltre che ad imprenditori e titolari di piccole e medie imprese, anche ai cittadini, che restano come tutti noi sgomenti dinanzi ad episodi di tale gravita”.