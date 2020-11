0 Facebook Meteo Napoli: arriva il freddo polare, addio al caldo e al sole Meteo 17 Novembre 2020 16:45 Di redazione 2'

Con il mese di novembre arriva la prima ondata di gelo in Italia. Dopo l’allerta meteo di martedì 17 novembre, la Protezione Civili proroga l’allerta con criticità idrogeologica di colore Giallo.

Si prevedono “Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale”, che in alcune aree localizzate potrebbero assumere particolare intensità. Sono previste anche locali raffiche di vento nei temporali. Tali fenomeni potrebbero dare origine a un rischio idrogeologico localizzato con effetti al suolo come “Ruscellamenti superficiali con possibile trasporto di materiali, allagamenti di locali interrati e posti al pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali; possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con inondazione delle aree limitrofe; possibile caduta massi; occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a causa degli incendi boschivi verificatisi sul territorio regionale e per effetto della saturazione dei suoli”.

Un’ondata di freddo polare in arrivo dall’Artico arriverà rapidamente sull’Italia, per raggiungere anche la Campania in pochi giorni. Le temperature scenderanno molto facendoci dire addio alle scorse giornate calde e soleggiate.