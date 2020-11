0 Facebook Lutto a Napoli, Fabio Percich agente di polizia è morto a soli 41 anni Cronaca 17 Novembre 2020 13:28 Di redazione 2'

Lutto a Napoli. Fabio Percich, poliziotto napoletano di 41 anni, è morto a causa di un brutto male. L’agente era in forza al commissariato San Ferdinando e da anni combatteva contro il male del secolo. Lavorava al commissariato della Riviera di Chiaia da 7 anni, prima alle volanti, poi ai servizi interni.

Fabio, che viveva a Miano, era amato e stimato soprattutto dai suoi colleghi. I funerali si sono tenuti questa mattina alle 12 presso la Parrocchia S. Maria dell’Arco a Piazzetta Madonna dell’Arco, nei pressi centro commerciale La Birreria, in conformità alle disposizioni anti covid.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore: “Fabio oltre a essere un poliziotto è stato per me, uno dei miei stretti collaboratori, era un fratello era tutto, no ho parole, sono distrutto. Non si può morire a 40 anni, lascia in me e tutti quelli che lo hanno conosciuto un buio profondo e che dall’aldilà, potrai vegliare su di noi. Da parte mia, a tutta la tua famiglia, esprimo le mie sentite condoglianze e che la terra sia lieve per Fabio. Riposa in pace fratello mio”, scrive G.Arcieri.