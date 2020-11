0 Facebook Dramma a Bergamo, Matteo Ottaviani muore di tumore a soli 10 anni: donate le cornee Cronaca 17 Novembre 2020 15:27 Di redazione 2'

Dramma a Bergamo, il piccolo Matteo Ottaviani di soli 10 anni si è spento dopo aver a lungo lottato contro il male del secolo. Per tre anni ha combattuto il tumore, che gli era stato diagnosticato la prima volta nel 2017. Per due volte è riuscito a sconfiggerlo e il peggio sembrava passato, poi il tragico epilogo.

Quando aveva solo 7 anni gli era stato diagnosticato un tumore al cervello. Subito operato e poi sottoposto a radioterapia era riuscito a guarire. Nel 2019 il cancro si è ripresentato e diffuso in varie parti del corpo, ma anche quella volta Mario era riuscito con la sua forza e grinta a superare la malattia.

La dura lotta contro il tumore

I primi di marzo di quest’anno il male si è ripresentato con maggiore violenza. Il piccolo ha affrontato per la terza volte le terapie e tutte le cure del caso, sottoponendosi a radio e chemio. Sabato si è sentito male a casa, è stato ricoverato d’urgenza al Giovanni XXIII di Bergamo per una perforazione dell’intestino, dove purtroppo è deceduto poco dopo. Una vita spezzata troppo presto.

Il dolore dei genitori

Disperati i genitori Sara e Mario e la sorella più grande, Gaia. Tutto il paese è in lacrime per la prematura scomparsa di Mario, che da grande sognava di fare il pompiere. “Abbiamo avuto la fortuna di avere un bambino che ci ha dato tanto coraggio, e noi l’abbiamo dato a lui”, ha detto il padre Mario all’Eco di Bergamo.

La donazione delle cornee

I genitori hanno deciso di donare le cornee del loro piccolo bimbo, per aiutare altri bimbi in difficoltà e non rendere vana la morte di Mario.