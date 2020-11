0 Facebook De Sica positivo al Covid, l’attore racconta la sua esperienza: “Ha colpito anche me” Come sta Christian De Sica. L'attore è risultato positivo al Covid19 ed ha ricordato quei momenti per lui difficili: "Il virus mi ha colpito" Spettacolo 16 Novembre 2020 14:11 Di redazione 2'

“Il maledetto Covid 19 ha colpito anche me. Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa“, lo ha raccontato Christian De Sica a Il Messaggero. L’attore ora è risultato negativo.

“Io sono alle soglie dei 70, ho sconfitto il Covid e ho una grande fiducia nel futuro – ha affermato De Sica -. Voglio morire giocando con un trenino. In situazioni come questa bisogna avere un atteggiamento positivo. E io per fortuna ora sto bene. Ma ricordo a tutti che il virus è una bruttissima bestia da cui bisogna difendersi“.

Come sta Christian De Sica

De Sica è impegnato in un nuovo film con Alessandro Siani (e attende l’uscita dell’ultimo cinepanettone girato con Massimo Boldi) e a proposito del Natale ha detto: “Rimarrò a Roma. Faremo un Natale in forma ristrettissima senza parenti, senza amici e senza celebrazioni. E con una grande amarezza nel cuore perché le cose vanno male. Mangeremo di meno, evitando così di mettersi a dieta dopo le feste. E tutti esulteranno perché per la prima volta non dovranno preoccuparsi di fare i regali. L’incubo di sempre“.

Poi, sulla situazione relativa al mondo dello spettacolo: “Nel cinema non paga quasi più nessuno. Non parlo per me che ho dei produttori corretti, ma per le centinaia di lavoratori dello spettacolo che, per colpa della pandemia, si sono ritrovati senza lavoro“.