Festa al Grande Fratello Vip, situazione "degenera": "Leviamo i microfoni per sciopero" Spettacolo 13 Novembre 2020

Un altro momento di festa è arrivato nella casa del Grande Fratello Vip. La produzione spesso concede dei “premi” ai concorrenti per farli svagare un po’ e smuovere anche gli animi. L’ultimo party c’è stato giovedì sera, i concorrenti si sono divertiti a ballare e a bere qualche bicchiere di vino.

Sciopero al Grande Fratello Vip

Non sempre ai concorrenti è concesso bere nella casa del Grande Fratello Vip, la produzione dà questa possibilità nei momenti di festa. Così nel pieno del party in molti si sarebbero lamentati perché volevano più vino. N’è nata una piccola rivolta capitanata da Tommaso Zorzi che ha proposto agli amici uno sciopero.

L’influencer ha invitato i concorrenti a togliersi i microfoni – cosa non consentita se non quando si dorme – per scioperare contro la produzione. Un gesto che aveva l’obiettivo di ottenere altre bottiglie di vino. Praticamente tutti hanno accolto la proposta, ma la regia è intervenuta ripristinando l’ordine. Il risultato? I concorrenti hanno rimesso i microfoni e il vino non è arrivato.