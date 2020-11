0 Facebook Tragedia a Giugliano, infermiere cade dal sesto piano della sua abitazione e muore Cronaca 12 Novembre 2020 17:03 Di redazione 1'

Tragedia a Giugliano. Un uomo è caduto dal sesto piano della sua abitazione ed è morto sul colpo. I fatti sono accaduti questa mattina in via Leopardi. La vittima era un infermiere in pensione di 82 anni.

Tragedia a Giugliano, infermiere cade dal sesto piano della sua abitazione e muore

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Giugliano. Secondo le prime ricostruzioni pare si tratti di un gesto volontario, l’uomo infatti soffriva di depressione ed era in cura da qualche tempo. L’anziano era molto conosciuto in città, essendo il papà del titolare della profumeria ‘Riccardo’ in via Dante Alighieri.