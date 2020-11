0 Facebook Pompiere interviene in un incidente e scopre che a bruciare è casa sua e che la moglie è morta Esteri 12 Novembre 2020 16:16 Di redazione 2'

Una drammatica notizia arriva da Miami, in Florida. Corey Logan, vigile del fuoco statunitense, durante una uscita di emergenza con la sua squadra, ha scoperto che ad andare a fuoco era proprio la sua abitazione e che la vittima segnalata era sua moglie.

Una vera tragedia per il pompiere che, nonostante gli anni di esperienza, non ha potuto nulla contro quelle fiamme che gli hanno sottratto l’amore della sua vita. L’uomo era impegnato in un’altra operazione di salvataggio quando ha appreso dalla radio di servizio che un improvviso incendio era in corso in un’abitazione.

Tornato alla base ha ricevuto una notifica di allarme dal sistema di sicurezza di casa sua. Il video di sorveglianza mostrava un vicino che picchiava freneticamente alla sua porta. Immediatamente si è precipitato sul posto e ha subito capito che quella andata a fuoco era proprio la sua proprietà.

Logan sconvolto ha chiesto informazioni ai colleghi, che già erano sul posto, i quali gli hanno confermato che la moglie era morta tra le fiamme perché non era riuscita a scappare. La donna infatti era disabile e malata ed è stata sorpresa a letto dalle fiamme senza riuscire a scappare.

Sono in corso le indagini per chiarire come sia divampato l’incendio. I colleghi del vigile del fuoco hanno deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi per lui che in pochissimi giorni ha già raccolto oltre 60mila dollari.